Stava guidando un’Alfa Romeo Mito rubata quando è stata fermata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari. Una 50enne residente nel Sud Sardegna, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per ricettazione di autovettura rubata.

Il controllo è scattato nelle prime ore del mattino in piazza della Repubblica, dove la donna è stata notata dai militari a bordo del veicolo. I primi accertamenti hanno subito fatto emergere un’anomalia: il numero di telaio dell’auto non corrispondeva alla targa, risultata appartenere a un’altra vettura. Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che la Mito era stata rubata lo scorso ottobre a una 37enne cagliaritana, che ne aveva denunciato la scomparsa.

L’auto è stata immediatamente sequestrata, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire la provenienza del mezzo e l’intera filiera delittuosa legata al furto.