La Giunta regionale ha approvato un intervento straordinario per far fronte alla grave emergenza idrica che colpisce il sistema Cuga-Temo-Surigheddu-Bidighinzu, cuore dell’approvvigionamento nel nord-ovest della Sardegna.
Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta, l’esecutivo ha stanziato 500mila euro a favore del Consorzio di bonifica della Nurra per garantire, attraverso autobotti, la fornitura di acqua destinata agli usi zootecnici e all’abbeveraggio del bestiame.
Sempre su proposta dell’assessore Satta, la Giunta regionale riconosce l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica da siccità per l’annata agraria 2024, integrando i dati al secondo semestre dell'anno, sulla base della relazione dei tecnici di Laore svolta in sede di accertamento dei danni. La Giunta richiede, inoltre, che il Ministero dell’Agricoltura adotti un provvedimento normativo che riconosca l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica dell’evento siccitoso per tutto il periodo dell’annualità 2024 nei territori delimitati dalla Regione Sardegna e che consenta, in deroga, l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.