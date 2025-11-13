I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato nella serata di ieri un 43enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, residente nel quartiere Is Corrias, deve scontare un anno e cinque mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Rintracciato presso la propria abitazione, è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.