L’area sotto il maestoso Ficus di piazza Matteotti a Cagliari è stata chiusa temporaneamente al pubblico per ragioni di sicurezza. La decisione arriva dopo i controlli effettuati dal Servizio Parchi e verde del Comune, che hanno evidenziato segnali di rischio di cedimento di alcune branche dell’albero monumentale.

Le verifiche hanno infatti rilevato la presenza di cavità interne e funghi che ne compromettono la stabilità. Per prevenire possibili pericoli, il sindaco Massimo Zedda ha firmato l’ordinanza n. 75/2025 con cui dispone “il divieto assoluto di accesso, transito e sosta” nell’area transennata sotto la chioma del Ficus, fino al termine degli interventi di messa in sicurezza.

Il provvedimento, spiegano dal Comune, è volto a tutelare l’incolumità di cittadini e visitatori che frequentano quotidianamente la piazza, una delle zone più frequentate del centro cittadino. I lavori di verifica e consolidamento dell’albero saranno avviati nei prossimi giorni, così da permettere la riapertura dell’area in condizioni di piena sicurezza.