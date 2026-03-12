A Quartu Sant’Elena prende il via “Gene-attori: costruttori di corresponsabilità”, un progetto finanziato dall’Unione europea che punta a sostenere i nuclei familiari più vulnerabili con figli tra 0 e 6 anni, facilitando l’accesso ai servizi educativi e promuovendo attività dedicate a genitori e bambini. L’iniziativa, della durata di 24 mesi e con un investimento di oltre 237 mila euro, coinvolgerà almeno 120 minori e altrettante famiglie.

Previsti percorsi di accompagnamento prenatale ai genitori che comprendono home visit a partire dal sesto mese di gravidanza, laboratori teatrali denominati "Genitori in cerca di d'autore", attività nei giardini educativi e gruppi di supporto tra genitori. L'offerta si arricchisce poi con numerose attività integrative: laboratori creativi, percorsi di promozione della lettura attraverso il progetto "Un libro per crescere" e l' iniziativa Nido-by-Night: una sera al mese trasforma il nido in uno spazio aperto per concedere ai genitori un momento di pausa.

"Abbiamo immaginato- spiega Cinzia Carta, assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Quartu- il nido comunale così fin dall'inizio: non solo un servizio educativo, ma un vero luogo di comunità. Uno spazio in cui le famiglie possano sentirsi accolte e accompagnate, i bambini crescere sereni e sicuri, e i genitori trovare ascolto, consigli e occasioni di incontro".