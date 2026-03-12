Un’autodemolizione abusiva e una vasta discarica di rifiuti, anche pericolosi, sono state scoperte nelle campagne di Sardara dai Carabinieri. L’area, di circa 2.400 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro penale mentre il titolare di un’officina meccanica è stato denunciato.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Sardara con il supporto specialistico del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Cagliari e con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Guspini.

Il controllo ha riguardato sia l’attività commerciale gestita dall’uomo, situata nel centro abitato, sia un terreno agricolo nelle campagne limitrofe risultato nella sua disponibilità. Proprio in quest’area i militari si sono trovati di fronte a quella che, secondo quanto accertato, appariva come una vera e propria attività di autodemolizione abusiva, svolta senza alcuna autorizzazione e in totale violazione delle normative ambientali.

Durante l’ispezione sono stati trovati numerosi veicoli fuori uso, cumuli di pneumatici, componenti in plastica e ingenti quantità di metalli ferrosi, tutti abbandonati sul terreno e privi di una corretta gestione.

A preoccupare ulteriormente gli investigatori è stata anche l’assenza di un sistema di gestione e depurazione delle acque reflue industriali. L’attività di stoccaggio, infatti, avveniva su superfici in parte non impermeabilizzate, con il conseguente rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno inoltre individuato un’autovettura il cui numero di telaio era stato reso illeggibile tramite una profonda abrasione, elemento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

Alla luce delle numerose irregolarità riscontrate, l’intera area è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’imprenditore dovrà ora rispondere, a vario titolo, di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, gestione non autorizzata di veicoli fuori uso, scarico abusivo di acque reflue industriali e contraffazione o alterazione di segni distintivi.