Nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, il Prefetto di Cagliari, Paola Dessì, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ricevuta con gli onori di rito presso la Caserma “Fin. Fausto Mura - C.G.V.M.”, l’Autorità di Governo è stata accolta dal Comandante Provinciale, il Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali.

Nel corso dell’incontro, il Generale Cardone ha illustrato il quadro operativo e gli obiettivi strategici della missione istituzionale del Corpo, soffermandosi sui principali ambiti d’intervento che caratterizzano l’attività delle Fiamme Gialle sul territorio provinciale.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della Guardia di finanza come presidio di sicurezza economico-finanziaria, impegnata nella tutela dell’economia legale, nel corretto funzionamento dei mercati e nella salvaguardia del bilancio degli enti pubblici locali e dello Stato.

Tra i temi affrontati anche la componente specializzata Anti-Terrorismo e Pronto Impiego. In questo contesto, il Corpo assicura il proprio contributo al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica grazie ai “Baschi Verdi”, unità ad alta vocazione operativa impiegate nei servizi di controllo del territorio e nelle attività di ordine pubblico, con personale specificamente addestrato per intervenire in scenari complessi e situazioni che richiedono prontezza e capacità d’azione.

Un ulteriore focus ha riguardato l’attività di controllo del territorio svolta attraverso le pattuglie del numero di pubblica utilità “117”, oltre al lavoro di polizia doganale presso porto e aeroporto. In questo ambito i finanzieri possono contare anche sul supporto del servizio cinofilo, che nella provincia dispone sia di unità antidroga sia di unità anti-valuta.

Nel corso della visita, il Prefetto Dessì ha espresso parole di apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalla Guardia di finanza, sottolineando il valore del servizio reso alla collettività e la piena sinergia con le altre Forze di polizia.

Il Generale Cardone ha quindi ringraziato il Prefetto per la visita istituzionale, ribadendo l’impegno costante del Corpo al fianco delle istituzioni e della comunità locale.