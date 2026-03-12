Le squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari sono state chiamate in azione intorno all'01:15 per un incendio scoppiato in un'officina meccanica situata nella zona industriale del comune di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari.

Grazie alla rapida risposta dei Vigili del fuoco, le fiamme sono state contenute evitando danni estesi alla struttura e ai veicoli presenti sul posto.

Dopo aver spento l'incendio e bonificato l'area da eventuali focolai residui, i Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dell'area e avviato le indagini per determinare le cause dell'incidente.