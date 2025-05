Al via oggi, mercoledì 7 maggio 2025, presso la Cappella Sistina in vaticano, il Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice, successore di Papa Francesco e il 267esimo nella storia della Chiesa cattolica, che verrà eletto da 133 cardinali elettori, riuniti in segreto dallo scorso 27 aprile.

Le votazioni inizieranno nel pomeriggio di oggi, a cui seguiranno altre quattro sessioni domani, giovedì 8 maggio. Una volta chiusi i battenti della Cappella Sistina con la frase "extra omnes", inizierà ufficialmente il Conclave, con la prima fumata prevista per le ore 19:00. Le successive fumate nere potrebbero essere emesse alle 12:00 e alle 19:00, mentre quelle bianche potrebbero verificarsi anche alle 10:30 o alle 17:30.

Come funziona il quorum

Un candidato diventa Papa se riceve almeno la maggioranza dei due terzi dei voti dei cardinali, quindi con 133 cardinali, servono 89 voti per essere eletti. Se dopo 13 votazioni non si raggiunge il quorum per eleggere il nuovo Papa, si fa una pausa di 24 ore nelle votazioni.

Nel 2013, Benedetto XVI con il Motu Proprio De Aliquibus Mutationibus in Normis de Electione Romani Pontificis ha stabilito che se non si raggiunge l'elezione dopo 34 scrutini, i cardinali devono scegliere obbligatoriamente tra i due candidati con il maggior numero di preferenze. Anche in questo caso, è necessaria una maggioranza dei due terzi per l'elezione.