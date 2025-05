Una coppia di settantenni ha vissuto una disavventura insolita e curiosa lo scorso venerdì 2 maggio, lungo la Strada Statale 309 Romea, nei pressi di Comacchio.

Come riportato da Il Corriere della Sera, mentre il marito guidava il camper e la moglie dormiva nella parte posteriore del veicolo, un problema tecnico ha costretto il conducente a fermarsi lungo la strada. Dopo aver verificato la situazione del veicolo e resosi conto che fosse tutto ok, l'uomo è risalito a bordo e ha ripreso la marcia. Tuttavia, la moglie, svegliata di soprassalto, era scesa senza che lui se ne accorgesse, trovandosi improvvisamente sola in mezzo alla strada.

Senza telefono o possibilità di comunicare, la donna ha cercato di attirare l'attenzione gridando, mentre alcuni passanti hanno contattato i Carabinieri locali per aiutarla. Fortunatamente, dopo qualche ora di apprensione, l'uomo è stato rintracciato e ha fatto ritorno sul luogo per recuperare la moglie, che nel frattempo era stata soccorsa dalle forze dell'ordine.