I Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di un uomo di 55 anni, già noto alle forze di polizia.

Il provvedimento rappresenta l’evoluzione dell’attività investigativa che, appena quattro giorni fa, aveva portato all’arresto in flagranza dell’uomo con l’accusa di estorsione.

In quell’occasione il 55enne era stato bloccato dai militari all’esterno di un istituto di credito cittadino subito dopo aver ricevuto una somma di denaro dalla vittima. Quest’ultima aveva poi denunciato di essere stata costretta, per oltre un decennio, a versare mensilmente ingenti somme a causa di continue minacce e di un profondo stato di soggezione psicologica.

A seguito del primo arresto l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Tuttavia, durante l’udienza di convalida, l’Autorità giudiziaria, alla luce del grave quadro indiziario emerso, degli elementi raccolti a carico dell’indagato e del concreto rischio di reiterazione del reato, ha ritenuto la misura domiciliare non adeguata disponendo la custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri hanno quindi prelevato l’uomo dalla propria abitazione e, al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.