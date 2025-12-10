Dopo aver attraversato il Tirreno e aver raggiunto Nuoro proveniente da Livorno, la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina arriverà a Cagliari domenica 14 dicembre 2025 per dar vita ad un'avvincente ed emozionante tappa del suo viaggio che sta attraversando l'Italia.

Le tre tedofore individuate dall'amministrazione comunale di Cagliari per chiudere il lungo percorso che, in partenza dal Poetto arriverà fino alla centrale via Roma, sono Dalia Kaddari, Giulia Stagno e Francesca Zucca che porteranno il fuoco di Olimpia nell'ultimo chilometro per poi accendere il braciere situato sull'apposito palco.

Le protagoniste portacolori del Comune hanno preso parte questa mattina (Francesca Zucca da remoto) alla conferenza stampa di presentazione della tappa cagliaritana, ricevute nell'Aula consiliare dall'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, dal presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e dal presidente della Commissione Sport, Michele Boero.

Dalla partenza del 6 dicembre dalla Capitale fino ad arrivare a Milano il prossimo 5 febbraio, saranno in totale 60 le tappe che vedranno impegnati 501 tedofori dal nord al sud dell'Italia.

“Un appuntamento – ha commentato l'assessore Macciotta – al quale la città di Cagliari tiene in modo particolare perché il passaggio della Fiamma Olimpica riassume tutti i valori fondamentali e più nobili della pratica sportiva, sia a livello agonistico che a livello amatoriale, ma soprattutto assume un connotato prezioso sotto il profilo della inclusività”.

Manifestazione al via a partire dalle 14:30 in contemporanea dal Poetto dove prenderà il via il primo tedoforo e sul palco allestito in via Roma dove ci sarà spazio, dopo i saluti istituzionali, per il City Celebration, con la presentazione di attività sportive, ricreative e inclusive messe in campo dall'amministrazione con la collaborazione dei suoi partner.

“Sarà un'occasione – la conclusione di Giuseppe Macciotta – per propagandare i valori fondanti dello sport ma allo stesso tempo per promuovere la nostra città che ancora una volta si mostra all'altezza di eventi importanti come quello in programma domenica”.

“La Fiamma Olimpica non rappresenta solo sport ma valori di pace, rispetto e speranza. Per questo siamo onorati di ospitare il passaggio della fiaccola. Cagliari – ha aggiunto Marco Benucci – sarà al centro del panorama sportivo nazionale e in questo modo possiamo dimostrare quanto lo sport sia importante per le politiche comunali. Dalia, Giulia e Francesca sono state la scelta dell'amministrazione perché rappresentano passione, rispetto delle regole e impegno nella pratica sportiva”.

Emozioni e concetti condivisi anche da Michele Boero. “La nostra città occupa un ruolo centrale all’interno del panorama sportivo nazionale, non solo per iniziative come queste ma per i valori fondanti dello sport che la Fiamma Olimpica rappresenta come il FairPlay e la promozione della pace, gli stessi che portiamo avanti come commissione sport per valorizzare tutte le articolazioni dalle pratica sportiva. E le tedofore scelte rappresentano un esempio per tutte le giovani sportive”.

Correranno poco più di duecento metri ciascuna, una distanza più che accettabile per sportive del loro rango ma sicuramente differenti per le grandi emozioni che riusciranno a dare. Non solo a chi percorrerà la sua frazione ma anche a tutti gli spettatori che lungo il percorso accompagneranno idealmente la fiaccola e i valori che essa rappresenta.

Daranno il loro contributo, così come hanno descritto nel corso della conferenza stampa, anche i ragazzi e le ragazze di Millesport guidati da Andrea Siddi, il Cagliari Calcio con il suo progetto Casteddu for Special e BeAsOne illustrato da Elisabetta Scorcu. Presenti anche il delegato regionale di Storia italiana dello sport, Mario Fadda e l'illustratrice Alice Rogeri che hanno presentato la mostra temporanea dedicata agli sport invernali in Sardegna allestita in sala Retablo.

Questo il programma del City Celebration - Via Roma:

14:30–14:45 – Master of Ceremony racconta il viaggio con alcuni highlights;

14:45–15:15 – Momento dedicato al Comune di Cagliari (saluti istituzionali, presentazione Associazioni);

15:15–16:15 – Coinvolgimento dei partner: primo segmento dedicato a ENI, seguito da Coca-Cola;

16:15 – Master of Ceremony, arrivo dell’ultimo tedoforo in Piazza;

16:30 – Accensione del braciere

16:45 - Conclusione