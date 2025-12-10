Avrebbe inizialmente forzato un'auto parcheggiata nel centro storico di Macomer, rubando diversi oggetti dall'abitacolo, tra cui un martello. Ha poi rotto con lo stesso martello il vetro delle portiere di sei auto parcheggiate vicine l'una all'altra lungo la strada pubblica: un giovane di 22 anni è stato così arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di furto e danneggiamento aggravato.



L'accaduto durante la notte scorsa, quando una delle vittime ha contattato le forze dell'ordine, che hanno individuato l'unica persona a piedi nei pressi delle auto danneggiate. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato con il martello nascosto nella tasca del suo giubbotto.

Dopo aver individuato una telecamera che ha ripreso parte dei danni alle auto, i carabinieri hanno analizzato le immagini per raccogliere prove che collegassero il giovane ai crimini commessi.

Le vittime hanno presentato denuncia e querela per i danni subiti e il furto mentre il 22enne è stato arrestato.