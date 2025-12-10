Nella serata di ieri, martedì 9 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno arrestato un disoccupato di 23 anni, residente in città e già conosciuto dalle Forze dell'Ordine.



Il giovane è stato individuato nel centro della città e deve scontare una pena di 7 mesi di prigione per aver ripetutamente violato le restrizioni imposte da un precedente ordine di arresti domiciliari legato a reati legati agli stupefacenti. Dopo essere stato informato della decisione, è stato portato in caserma per le procedure ufficiali e successivamente trasferito nel carcere di Uta, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria competente.



Questa operazione fa parte delle attività quotidiane svolte dall'Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio e l'esecuzione delle disposizioni giudiziarie, al fine di garantire la sicurezza pubblica.