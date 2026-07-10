Il consigliere regionale Valerio De Giorgi e il costruttore Corrado Deiana sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione dalla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, presieduta da Giovanni Massidda. Tuttavia, sono stati assolti dall'accusa di tentata truffa insieme al collaboratore di De Giorgi, Marco Pili.

La sentenza è stata emessa al termine del processo di primo grado relativo all'inchiesta avviata nel 2022 dalla Guardia di Finanza di Cagliari e coordinata dal pm Giangiacomo Pilia.

Secondo l'accusa, De Giorgi e Deiana avrebbero concordato un emendamento al Piano Casa in cambio di un contratto preliminare di vendita di immobili, mentre Pili è stato indagato per presunte irregolarità legate ai contributi destinati alla Pro Loco di Cagliari, fondata da persone vicine a De Giorgi o addirittura dai suoi familiari.

Gli avvocati difensori, Patrizio Rovelli e Franco Villa per De Giorgi e Deiana, e Pierandrea Setzu e Renato Chiesa per Pili, hanno annunciato ricorso in appello contro la sentenza.