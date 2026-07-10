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Con una maxi operazione condotta all'alba di oggi, venerdì 10 luglio 2026, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone nella zona di Pattada, nell'ambito delle indagini relative al tentato omicidio di Antonello Regaglia, il 55enne colpito da arma da fuoco lo scorso 21 dicembre 2025 nelle campagne vicino al Monte Lerno.
Due giorni dopo l'aggressione, i Carabinieri della compagnia di Ozieri avevano posto sotto custodia Salvatore Becciu, 26 anni, residente a Pattada.
L'operazione odierna ha segnato un punto di svolta nelle indagini, coinvolgendo diversi reparti, elicotteri e i Cacciatori di Sardegna.