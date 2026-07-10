Un 25enne originario del Nuorese e già noto alle forze dell'ordine stato denunciato per guida in stato di ebbrezza nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, a Muravera dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito.

Mentre erano impegnati in un ordinario posto di controllo per garantire la sicurezza della circolazione stradale, i militari sono intervenuti, su segnalazione della Centrale, nel centro abitato di Costa Rei a seguito di un incidente in cui era rimasto coinvolto un uomo a bordo della propria auto senza coinvolgere altri utenti. A bordo anche una passeggera residente nel Cagliaritano che ha riportato lievi ferite ed è stata precauzionalmente trasportata presso il pronto soccorso del Policlinico di Monserrato.

I Carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e prestato il primo soccorso alla passeggera e al conducente, che secondo i militari avrebbe mostrato sin da subito palesi sintomi di alterazione psicofisica. Sottoposto agli accertamenti etilometrici, il 25enne, rimasto indenne nel sinistro stradale, è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge.