Ennesima giornata di incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato per domare e spegnere un rogo nelle campagne del Comune di Guspini, precisamente nella località di "Putzu Nieddu".

In supporto alle operazioni sul campo anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu. La gestione delle operazioni di spegnimento è stata affidata al D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Guspini, con il supporto del personale CFVA della Stazione di Marrubiu.

Considerata la gravità della situazione, sono intervenuti altri due elicotteri, da Fenosu e Marginai, e un Canadair proveniente da Olbia.