Quattro arresti e 300 grammi di hashish sequestrati costituiscono il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” svolto nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, nel centro storico di Sassari dalla Polizia di Stato.

Tra gli arrestati c’è anche un minorenne, mentre il quarto provvedimento ha riguardato il padre del ragazzo, arrestato dopo il ritrovamento di un ingente quantitativo di droga nella sua abitazione.

L’operazione, disposta dal questore di Sassari, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, con controlli concentrati nelle aree del centro storico, della zona del Mercato e nei pressi del Duomo, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’illegalità diffusa.

Durante un servizio di appostamento in piazza Mercato, la Polizia ha notato un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori intenti a confezionare e cedere dosi di sostanza stupefacente. Sul posto sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

L’intervento degli agenti ha consentito di bloccare i presunti spacciatori. Nel corso delle perquisizioni personali sono state sequestrate numerose dosi di hashish già confezionate e pronte per la vendita.

I successivi accertamenti hanno portato a una perquisizione domiciliare nell’abitazione di uno dei giovani fermati, dove è stato scoperto un ulteriore e consistente quantitativo della stessa sostanza. Il ritrovamento ha determinato l’arresto anche del padre del minorenne.

Per i tre maggiorenni, l’udienza di convalida si è conclusa con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora e del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.

Il minorenne, invece, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Quartu Sant’Elena.

La Questura di Sassari ha annunciato che i servizi straordinari “Alto Impatto”, finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana e il controllo del territorio, proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando altre aree considerate sensibili della città.