Omicidio nelle campagne di Santadi dove all'alba di oggi, venerdì 10 luglio 2026, un 35enne disoccupato e originario di Carbonia e residente a Portoscuso, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al petto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La tragedia si è consumata in località Barrancu Mannu, area di campagna nella periferia del paese. I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia hanno isolato la zona per consentire i rilievi tecnici e scientifici eseguiti dagli specialisti del Nucleo Investigativo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, sono scattate immediatamente, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, chiarire il movente e individuare eventuali responsabilità.

Le autorità militari stanno concentrando le loro attenzioni su una presunta lite che potrebbe essere all'origine del tragico evento. Una persona, secondo quanto riferito dalle autorità, sarebbe stata portata in caserma.

A Santadi anche gli specialisti del Ris di Cagliari per condurre indagini approfondite sul luogo del crimine.