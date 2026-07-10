"Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano". Sarebbero state queste le frasi pronunciate da un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, durante il pomeriggio di ieri, giovedì 9 luglio 2026.

Secondo quanto riportato da Tg Com 24, il giovane, che sarebbe irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale dopo l'aggressione, mentre la vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

Il 27enne, che sempre secondo quanto riporta il quotidiano online era stato arrestato la notte prima per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato, è ora accusato di sfregio permanente al volto.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe vagato per la città senza meta dopo il rilascio, fino a raggiungere la stazione della metropolitana Duomo, dove avrebbe incrociato la ragazza in compagnia di alcuni amici, e le avrebbe chiesto perché lo guardasse, lei a quel punto avrebbe negato, e sarebbe stata aggredita.

La Procura, sempre come informa Tg Com 24, potrebbe anche valutare di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa.