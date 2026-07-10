Le operazioni di rimozione della barca a vela "Nydia" arenata vicino alla Prima Fermata al Poetto a Cagliari sono state completate ieri, giovedì 9 luglio 2026.

Il recupero è stato eseguito con estrema cura per preservare l'ecosistema marino circostante, garantendo che non ci siano danni. Dopo questi sforzi, la spiaggia è stata riaperta al pubblico.

La "Nydia" è stata spostata in una struttura autorizzata per essere successivamente smaltita. Tutti i costi sostenuti dal Comune per le operazioni di rimozione e trasporto saranno completamente recuperati dalla proprietà della barca.