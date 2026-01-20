Tensione durante il volo Aeroitalia Roma-Cagliari di sabato scorso, 17 gennaio, quando un tifoso della Juventus di 40 anni, secondo quanto appreso, ha colpito la cappelliera dell'aereo, facendo scattare la maschera e rilasciando l'ossigeno.

L'uomo, residente in provincia di Frosinone, stava dirigendosi verso la Sardegna per assistere alla partita Cagliari-Juventus. Durante il volo, si sono verificati cori e sostegno entusiastico, durante i quali è stato causato l'incidente.

Il personale di bordo è intervenuto prontamente per ripristinare la calma e ha segnalato l'accaduto. Una volta atterrato a Cagliari, il tifoso è stato denunciato dalla Polaria per danneggiamento.