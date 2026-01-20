Una mareggiata intensa sta colpendo il litorale orientale della Sardegna, in particolare l’Ogliastra, dove alcune spiagge risultano ormai completamente sommerse. Secondo le segnalazioni, tra le aree più colpite c’è Perd'e Pera.

Il moto ondoso è molto forte e continua a interessare l’intera fascia costiera, con onde di dimensioni eccezionali che stanno modificando temporaneamente il profilo delle spiagge. La situazione è ben visibile anche dalle immagini in tempo reale: le webcam attive lungo la costa, in particolare nella zona della torre di Bari Sardo, mostrano un mare estremamente agitato e condizioni proibitive.

L’evento si inserisce in un contesto meteorologico già critico. Sulla parte meridionale e orientale della Sardegna, Ogliastra compresa, è infatti attiva un’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico e idraulico. Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando a evitare l’avvicinamento alle coste e alle aree più esposte.

Le fotografie che accompagnano l’articolo, relative alla torre di Bari Sardo e alla zona di Museddu, documentano l’intensità della mareggiata e l’impatto del mare su tratti di costa particolarmente vulnerabili.