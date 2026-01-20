Ciclone Harry: oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco in Sardegna

A causa dell'emergenza provocata dal passaggio del Ciclone Harry sulla Sardegna, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della regione hanno effettuato circa 300 interventi di soccorso.



Fin dalle prime ore di ieri, lunedì 19 gennaio, tutti i Comandi hanno potenziato le squadre di intervento in risposta alle disposizioni della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna. Le operazioni di soccorso sono coordinate con le Prefetture locali, i Centri di Coordinamento Comunali e la Sala Operativa Reginale Integrata della Protezione Civile Regionale, che garantisce il collegamento con le autorità statali e regionali per gestire le esigenze del territorio.



Le criticità principali sono state causate da alberi caduti, pali instabili e danni strutturali agli edifici come cornicioni, tegole e cartellonistica.



I Comandi Vigili del Fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano stanno inviando le squadre operative prioritariamente in base alle chiamate di soccorso ricevute.



A Tortolì un albero è caduto su un'auto con una persona a bordo, e l'intervento a Cagliari presso un ristorante galleggiante che aveva perso gli ormeggi a causa del maltempo, successivamente ripristinati grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.



Attualmente, si monitorano i livelli dei corsi d'acqua e la situazione delle dighe sparse sul territorio regionale.

