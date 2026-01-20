Shock ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, con la scoperta del corpo senza vita di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa lo scorso 8 gennaio. Dopo che il caso aveva attirato l'attenzione degli investigatori e dei residenti, si è verificata una tragica svolta: il cadavere della donna è stato trovato in un terreno vicino all'azienda del marito, che è stato fermato, arrestato e indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il ritrovamento del corpo

Dopo un'indagine durata circa dieci giorni condotta dai Carabinieri di Anguillara Sabazia e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, il cadavere di Federica è stato scoperto sepolto in un canneto dietro l'azienda del marito. I resti erano nascosti in una buca scavata meccanicamente e nascosti sotto i rovi, in una zona di terreno di proprietà dell'uomo. La procedura ufficiale per l'identificazione della salma sarà eseguita presso il morgue del Verano a Roma.

Indagini e indizi raccolti

Le indagini condotte dalla Procura di Civitavecchia hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati del marito, Claudio Agostino Carlomagno, per il reato di omicidio volontario aggravato e per l’occultamento del corpo. Prima del ritrovamento del corpo, tracce di sangue erano state individuate dagli inquirenti in diversi luoghi: nella residenza dove la coppia viveva con il figlio di 10 anni, sui vestiti da lavoro, all'interno dell'auto dell'uomo, così come su attrezzature e aree della sua azienda. Secondo quanto emerso dalla prima ricostruzione della Procura, la donna sarebbe stata uccisa tra la sera dell’8 e le prime ore del 9 gennaio all'interno della loro casa. Le dichiarazioni del marito alle autorità sarebbero risultate incoerenti rispetto agli elementi di prova raccolti, che includono spostamenti dei telefoni cellulari e movimenti dell'uomo nei giorni successivi alla scomparsa della moglie.

La posizione del marito

Carlomagno ha esercitato il suo diritto di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero nel carcere di Civitavecchia, dove si trova in stato di fermo. La Procura ha disposto per il giorno successivo un’autopsia sulla salma della vittima, nell’istituto di medicina legale de La Sapienza, e nei prossimi giorni è attesa l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip.