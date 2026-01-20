Una porzione del pontile della passeggiata di Marina Piccola, al Poetto di Cagliari, è crollata questa mattina. Il cedimento sarebbe stato causato dalle forti raffiche di vento e dalle intense mareggiate che da ore stanno interessando la Sardegna, colpendo in modo particolare il versante meridionale dell’Isola.

Le condizioni meteo avverse, con mare molto agitato e vento sostenuto, hanno messo sotto pressione la struttura, provocando il distacco di una parte del pontile affacciato sul lungomare, uno dei punti più frequentati della passeggiata costiera.

Il maltempo continua a sferzare la regione, con disagi lungo le coste e un’attenzione massima rivolta alle infrastrutture esposte all’azione combinata di vento e onde.

Nel video in basso, realizzato da Carlo Coni, è possibile vedere chiaramente il “prima e dopo” del pontile, mostrando l’entità dei danni provocati dalla forza del mare.