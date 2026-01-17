Il Cagliari batte 1-0 la Juventus tornando a battere i bianconeri dopo quasi sei anni: a deciderla un gol di Mazzitelli al 65'. Una vittoria, a dir la verità, non del tutto meritata da parte dei rossoblù per com'è andata la partita, ma il calcio è così e spesso pure lo stesso Cagliari non ha raccolto quanto meritato sul campo.

Gli uomini di Spalletti hanno tutto sommato tenuto il pallino del gioco per l'intera partita, e con un grande pressing anche annullato tutte le iniziative dei rossoblù, che sono sempre andati a sbattere contro i giocatori oggi in maglia azzurrina. È servito un calcio piazzato e un colpo da biliardo di Mazzitelli per decidere questa partita.

Dopo questa vittoria si mette bene la classifica del Cagliari, ora a 22 punti insieme a Parma e Cremonese e sempre più lontano da terzultimo posto.

65' GOL DEL CAGLIARI - Gaetano su punizione serve Mazzitelli che calcia di prima intenzione. Un tiro al volo bellissimo che sorprende la difesa della Juve.

Le parole di Mazzitelli: "Una notte bellissima che ci porteremo dentro. Abbiamo dato tutto". Una vittoria ancora più bella perché arrivata con tanta sofferenza, ha sottolineato il numero 4 del Cagliari che ha ringraziato il pubblico per il sostegno".

Primo tempo - Finisce senza reti il primo tempo alla Domus tra Cagliari e Juventus. Pallino del gioco in mano ai bianconeri, mentre i rossoblù hanno fatto molta fatica a impensierire la difesa avversaria, con Perin praticamente inoperoso.

FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito (19' st Idrissi), Kilicsoy (9' st Borrelli) (12 Sherri, 24 Ciocci, 23 Pintus, 15 Rodriguez, 18 Di Pardo, 16 Prati, 37 Trepy, 27 Liteta, 77 Luvumbo, 30 Pavoletti). All.: Pisacane.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (35' st Conceicao), Locatelli (21' st Openda) , Koopmeiners; McKennie (35' st Thuram) Miretti (21' st Zhegrova), Yildiz; David (43' st Adzic) (16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 18 Kostic, 25 Joao Mario, 32 Cabal). All.: Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia. Rete: 20' st Mazzitelli. Angoli: 18-1 per la Juventus. Ammoniti: Yildiz per comportamento non regolamentare. Recupero: 2' e 6'. Spettatori: 16.412.

FOTO DI FABIO MURRU