Da sabato 26 settembre fino a martedì prossimo 29, il Ctm potenzierà il servizio di trasporto pubblico da e verso Decimomannu, in occasione della festa di Santa Greca. Sulla linea 9 fra le 20 e le 2 del mattino, in concomitanza con gli eventi e i concerti in programma, viaggeranno autobus snodati da 18 metri, con una capacità di circa 150 passeggeri ciascuno.

"Abbiamo lavorato per rafforzare il collegamento soprattutto nelle fasce di maggiore affluenza - spiega Fabrizio Rodin, presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Cagliari - con l'obiettivo di offrire un'alternativa all'utilizzo dell'auto privata e consentire di raggiungere Decimomannu in modo più semplice e sicuro. Si tratta di un'attenzione che Ctm dedica agli eventi del territorio particolarmente partecipati, mettendo a disposizione un servizio di trasporto pubblico capace di rispondere alle esigenze straordinarie di mobilità".

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre sarà attiva anche la linea 9N, con ultima partenza da Decimomannu alle 3. Sul sito www.ctimcagliari.it e sull'app Busfinder si possono consultare percorsi e orari.

Queste le partenze straordinarie della linea 9:

- Sabato 26 settembre: da Cagliari (via Roma) alle ore 20:20 - 20.40 - 22.05 - 22.25 - 23.50 - 00.10 - 01.35 - 1.55; da Decimomannu (stazione) alle 21.20 - 21.40 - 23.05 - 00:50 - 1.10.

- Domenica 27, lunedì 28 e martedì 29 settembre: da Cagliari alle ore 20.20 - 20.40 - 21 - 21.20 22.05 - 22.25 - 22.45 - 23.05 - 23.50 - 00.10 - 00.30 - 00.50 - 1.35 - 1.55 - 2.15 - 2.35; dalla stazione di Decimomannu alle 21.20 - 21.40 - 22.00 - 22.20 - 23.05 - 23.25 - 23.45 - 00.05 - 00.50 - 1.10 - 1.30 - 1.50.