È tornata in funzione questa mattina la metropolitana leggera di Cagliari, con la prima corsa alle 6:04 dal capolinea di Piazza Repubblica diretta al Policlinico di Monserrato. Si tratta della riapertura ufficiale della Linea 1 San Gottardo–Repubblica, chiusa negli ultimi anni per consentire il raddoppio dei binari tra Gennari e Caracalla.

Gestito da ARST, il servizio metrotranviario torna pienamente operativo con un’infrastruttura più moderna, efficiente e tecnologica. Il raddoppio della tratta consente viaggi più rapidi, puntuali e sicuri, aumentando la capacità di trasporto nelle ore di punta. “La ripartenza di oggi rappresenta un traguardo significativo per l’intera area metropolitana – ha dichiarato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca –. Dopo anni di lavori complessi restituiamo ai cittadini un mezzo strategico e sostenibile, capace di connettere meglio il centro di Cagliari con i poli universitari e sanitari di Monserrato”.

La riattivazione è arrivata dopo il via libera di ANSFISA, che il 17 ottobre ha concluso positivamente le verifiche tecniche. I tram circolano ogni 10 minuti nelle ore di punta e ogni 20 nel resto della giornata, dalle 6:00 alle 22:30, con un orario coordinato con gli altri servizi di trasporto dell’area vasta. “Come Regione faremo la nostra parte – ha concluso Manca – per completare i lavori rimanenti e offrire un sistema sempre più efficiente e capillare”.