Contrastare la criminalità diffusa, aumentare la sicurezza stradale e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini: questi gli obiettivi dei controlli straordinari dei Carabinieri nel Sulcis e nell’hinterland di Cagliari.

A partire dalla serata di ieri, sabato 17 ottobre 2026, i militari del Comando provinciale di Cagliari hanno portato a termine due servizi coordinati di controllo del territorio, con interventi mirati a Carbonia e nei comuni limitrofi e nell’area di Quartu Sant’Elena.

Nel Sulcis, i Carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno effettuato verifiche sulla circolazione stradale e interventi per reati contro la persona. Tra gli episodi più rilevanti, quello di un giovane che non si è fermato all’alt dei militari, dando origine a un inseguimento nel centro cittadino. Il conducente è stato fermato e segnalato per la fuga dopo l’intimazione dell’alt, con pericolo per la pubblica incolumità, e per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato anche l’immediato ritiro della patente.

Un altro uomo è stato sorpreso alla guida della propria auto nonostante la patente fosse stata revocata. Per il veicolo è stato disposto il sequestro amministrativo.

Sempre nel territorio del Sulcis, l’allarme attivato dal braccialetto elettronico ha consentito ai Carabinieri di intervenire nei confronti di un giovane che, in violazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è stato sorpreso mentre importunava l’ex compagna.

Un secondo servizio coordinato ha interessato Quartu Sant’Elena e l’area circostante, con controlli nei centri urbani e perquisizioni personali. Cinque persone sono state trovate in possesso di hashish, per un quantitativo complessivo superiore a 12 grammi, e segnalate alla Prefettura di Cagliari quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale e al contrasto del porto abusivo di armi. Un uomo è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa lungo 20 centimetri ed è stato inoltre sorpreso alla guida con la patente revocata.

Un altro automobilista è stato fermato mentre guidava senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio. Nel corso dei controlli, altri tre conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’attività dei Carabinieri ha riguardato infine il rispetto delle norme amministrative durante gli eventi pubblici. In particolare, sono state riscontrate e sanzionate irregolarità nella somministrazione temporanea di alimenti e bevande, effettuata in assenza dei necessari titoli autorizzativi.

I servizi rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa condotta dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle norme sul territorio.