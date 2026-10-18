In mezzo alla strada da solo, impaurito e circondato da rifiuti: in queste condizioni un cucciolo di cane piccolo e indifeso è stato trovato da Luca e Gianluca, due agenti di Polizia del commissariato di Policoro, in provincia di Matera, che durante il servizio, dopo averlo notato, non hanno esitato a fermarsi per prestargli aiuto.

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza. I due agenti hanno immediatamente messo in sicurezza il cucciolo e lo hanno rassicurato con qualche carezza, offrendogli un momento di conforto in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Dopo il primo soccorso, il piccolo è stato affidato alle cure del personale competente, affinché potesse ricevere l’assistenza necessaria.

Una storia che ricorda come, anche nei gesti più piccoli, possano trovare spazio l’umanità e la sensibilità: si tratta di uno dei tanti salvataggi, da parte delle forze dell'ordine, di una creatura fragile e indifesa, ricordando che prendersi cura di chi non può chiedere aiuto con le parole, è un segno di attenzione che merita di essere raccontato.