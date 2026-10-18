Attenzione al maltempo nelle ore notturne in Sardegna, dove il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico legato ai temporali nell’area di allerta Flumendosa-Flumineddu.

L’allerta sarà valida da mezzanotte fino alle 6 di lunedì 19 ottobre 2026 e invita a prestare attenzione ai possibili effetti delle precipitazioni, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche.

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente più soleggiate sul resto d’Italia, ma con alcune eccezioni. Sui settori ionici della Calabria e della Sicilia sono attese precipitazioni sparse, mentre in tarda serata e durante la notte è previsto un peggioramento sulla Sardegna meridionale.

Nelle ore notturne e fino alle 8 di martedì, inoltre, la nuvolosità tenderà ad aumentare con piogge sparse sulle regioni del Nord-Ovest.

Per la Sardegna, l’attenzione resta dunque concentrata sulle ore a cavallo tra domenica e lunedì, quando entrerà in vigore l’avviso della Protezione civile. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le consuete precauzioni in caso di temporali, evitando le aree interessate da possibili allagamenti e prestando attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 18 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui settori orientali e meridionali, dove saranno possibili brevi rovesci o temporali isolati, con cumulati localmente fino moderati; deboli e isolate precipitazioni possibili anche sulle zone settentrionali.

Venti: deboli dai quadranti meridionali, in serata scirocco in rinforzo sulle coste sud-orientali dell'Isola.

Mari: mossi sui settori occidentali per onda da N-O, poco mossi gli altri bacini ma con moto ondoso in aumento in nottata.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 19 ottobre

Cielo poco nuvoloso sui settori occidentali, nubi irregolari altrove con addensamenti più compatti sulle zone sud-orientali. Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati più probabili fra Baronie e Ogliastra, dove nelle prime ore non si esclude la possibilità di temporali forti isolati.

Temperature: in aumento, anche sensibile per le minime sui settori meridionali, e per le massime sulle zone occidentali.

Venti: moderati da S-E, con rinforzi fino a forti nel Sulcis e lungo le coste occidentali.

Mari: da mossi a localmente molto mossi per onda da S-E sui settori meridionali, specie nella seconda parte del giorno, generalmente mossi altrove.

Previsioni per la giornata di martedì 20 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi e cumulati fino a moderati: al mattino fenomeni più probabili a est della regione, dal pomeriggio avvicinamento del fronte freddo con interessamento di tutti i settori a iniziare da ovest; possibilità di temporali forti isolati.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in generale calo, anche sensibile sulle zone nord-occidentali della regione.

Venti: moderati o forti di scirocco, in rotazione a ostro durante il pomeriggio e successivamente a libeccio in serata.

Mari: molto mossi per onda da S-E sui settori meridionali e orientali, in prevalenza mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì 21 è atteso l'ingresso di tese correnti occidentali più stabili, tuttavia nella prima parte del giorno saranno ancora possibili delle piogge specie sui settori centro-occidentali della regione; dal pomeriggio ampie schiarite un po' ovunque. Temperature in generale diminuzione, venti forti da Ovest, mari molto mossi specie i bacini nord-occidentali.

Giovedì 22 prosegue il flusso occidentale con lieve rotazione verso maestrale: cielo in prevalenza poco nuvoloso con bassa probabilità di pioggia, in un contesto climatico più fresco che vedrà temperature leggermente al di sotto della media climatica. Venti tesi da Ovest/Nord-Ovest specie a nord della regione, mari molto mossi sui settori occidentali e settentrionali, in prevalenza mossi altrove.