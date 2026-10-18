La celebrazione di una messa si è trasformata in tragedia a Guayaquil, in Ecuador, dove un sacerdote, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, è morto dopo essere stato colpito da una pesante croce in legno. Il parroco si trovava sull’altare e stava officiando la funzione religiosa, quando la struttura, posizionata alle sue spalle, si è improvvisamente staccata dalla parete.

L’impatto alla testa, come riporta Sky Tg 24, non gli ha lasciato scampo. La dinamica dell’incidente si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi dei fedeli presenti in chiesa. La messa, inoltre, veniva trasmessa in diretta streaming sui social, permettendo anche a numerose persone collegate da remoto di seguire la celebrazione.

I soccorsi sono stati allertati tempestivamente, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La trasmissione online è stata interrotta e la comunità si è ritrovata a fare i conti con una morte improvvisa e drammatica.

A confermare il decesso è stata l’arcidiocesi di Guayaquil, che ha rivolto un invito ai fedeli affinché si stringano nella preghiera. Al momento non sono stati diffusi elementi definitivi sulle cause del distacco. Saranno gli eventuali accertamenti a stabilire perché la croce sia precipitata proprio mentre il sacerdote stava celebrando la funzione.