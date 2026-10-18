Tragico bilancio di un vasto incendio in una base militare di addestramento a Wainwright, in Alberta, nel Canada occidentale, che ha provocato morti e feriti. A riferirlo è stato il governo canadese, che al momento non ha ancora diffuso un bilancio ufficiale delle vittime.

L'incidente è stato definito "tragico e significativo". Il ministro della Difesa canadese, David McGuinty, ha sottolineato la gravità dell'accaduto: "Non ricordo un incidente di questo tipo negli ultimi tempi".

Anche il premier Mark Carney ha espresso solidarietà alle persone coinvolte nell'incendio.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate anche oltre il perimetro della base militare, alimentate dai forti venti che hanno interessato la zona.

Ospedali mobilitati per accogliere i feriti

La situazione ha richiesto una risposta straordinaria da parte dei servizi di emergenza e delle strutture sanitarie locali. Tutti gli ospedali della zona sarebbero stati mobilitati per accogliere le persone ferite, in uno scenario descritto dai soccorritori come particolarmente difficile.

Un medico, parlando con i media canadesi, ha raccontato la portata dell'emergenza: "un disastro, un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare".

Le strutture sanitarie si sarebbero trovate a dover gestire un afflusso eccezionale di feriti, tanto da essere descritte come "Travolti dal loro numero".

Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio e le circostanze che hanno portato all'incidente. Le autorità non hanno per ora comunicato un bilancio preciso di morti e feriti.