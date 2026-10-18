Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 ottobre 2026, a Trieste, dove un incendio divampato in un appartamento ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno salvato tre persone rimaste bloccate dal fumo all’interno dello stabile.

L’allarme è scattato alle 11:45 nel quartiere Gretta. Le due squadre intervenute hanno individuato due adulti e un minore nell’appartamento al piano superiore rispetto a quello interessato dall’incendio, impossibilitati a uscire a causa del fumo che aveva invaso l’edificio.

I soccorritori hanno accompagnato le tre persone all’esterno utilizzando cappucci di evacuazione collegati agli autorespiratori, consentendo loro di raggiungere un luogo sicuro.

Una volta spente le fiamme, le operazioni sono proseguite con la bonifica dei locali e la messa in sicurezza dell’edificio.