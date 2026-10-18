Centomila euro per completare gi allestimenti del nuovo reparto di Ematologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, garantendone l'operatività tempestiva. Il finanziamento, da parte della Regione Sardegna, è stato incluso nel bilancio regionale 2026-2028 per gli investimenti delle aziende sanitarie e servirà all'acquisto degli arredi necessari al sesto piano del Palazzo Clemente.

Questo intervento è cruciale per il trasferimento del servizio da Palazzo Materno Infantile a una sede più funzionale. L'Ematologia è fondamentale per la cura dei pazienti con patologie ematologiche, che richiedono percorsi specialistici. I nuovi locali sono già attrezzati, ma mancano gli arredi per completare l'attivazione della struttura.

Secondo la Regione, il trasferimento risolverà problemi logistici e strutturali dell'attuale sede, che non è sempre adatta al transito di barelle e attrezzature sanitarie.

"Con il finanziamento approvato si intende accelerare il completamento dell'intervento, evitando ulteriori ritardi nell'attivazione del nuovo reparto e favorendo la disponibilità di spazi più adeguati alla complessità delle prestazioni erogate - si legge in una nota - Le risorse saranno assegnate all'Aou di Sassari attraverso un'apposita convenzione. L'erogazione avverrà sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, sotto il coordinamento della direzione generale della Sanità".