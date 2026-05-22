Durante la notte scorsa, è stato catturato e arrestato l'uomo che era riuscito a evadere ieri mattina, giovedì 21 maggio, dalla casa penale di lavoro all'aperto di Is Arenas, nel comune di Arbus, nella Sardegna sud-occidentale. Lo riferisce, attraverso un comunicato stampa, la Fns Cisl.

"Sin dai primi momenti successivi all'evasione, circa trenta appartenenti al Corpo, molti dei quali liberi dal servizio, si sono immediatamente attivati nelle operazioni di ricerca, proseguite senza sosta fino a tarda sera con il supporto del Reparto a Cavallo e con la pianificazione di ulteriori controlli nelle prime ore del mattino - spiega il sindacato - Determinante si è rivelato l'intervento di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, in servizio presso Is Arenas ma distaccato dalla sede di Bari, il quale, mentre rientrava alla propria abitazione a Guspini dopo il turno di servizio, ha notato una persona assumere un atteggiamento sospetto tentando di nascondersi alla vista dei fari dell'autovettura. Il collega, con grande sangue freddo, intuito professionale e spiccato senso del dovere, dopo essersi messo in sicurezza e aver immediatamente allertato gli altri colleghi, è riuscito a bloccare il fuggitivo nonostante il tentativo di fuga e la resistenza opposta dallo stesso".

Il segretario generale della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa, nell'esprimere il proprio "apprezzamento per l'elevata professionalità dimostrata dal Personale coinvolto", sottolinea come "questa vicenda rappresenti ancora una volta il forte senso di appartenenza, lo spirito di sacrificio e l'attaccamento al Corpo che contraddistinguono quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria".

Il sindacato ritiene inoltre "doveroso che l'amministrazione penitenziaria voglia riconoscere formalmente l'impegno, la dedizione e il coraggio dimostrati dal Personale che ha partecipato alle operazioni di ricerca e cattura, con particolare attenzione al collega protagonista del fermo, auspicando per lo stesso un concreto segnale di vicinanza e riconoscimento anche in considerazione delle proprie esigenze familiari".