Martina Miliddi, ballerina sarda classe 2000, nata e cresciuta ad Assemini, è il nuovo volto di Affari Tuoi su Rai 1, dove ha recentemente sostituito Herbert Ballerina nel cast accanto a Stefano De Martino.

La 25enne ha trasformato la sua passione per la danza, coltivata fin da bambina, in una carriera multiforme nel mondo dello spettacolo. La sua prima grande visibilità è arrivata nel 2020 con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è distinta per l’energia e lo stile nei balli latino-americani, entrando tra i protagonisti della fase serale.

Dopo Amici ha fatto parte di diversi corpi di ballo in programmi Rai come Viva Rai2 e Battiti Live, e ha lavorato anche nel cinema, con un’apparizione nella scena finale del film di Checco Zalone Buen Camino.

Sul piano personale, la ballerina ha raccontato in passato il dolore per la perdita del padre, avvenuta quando era ancora bambina, un evento che l’ha segnata profondamente e che ha contribuito a renderla più matura e concentrata sugli obiettivi professionali.

Molto seguita sui social, è attualmente legata al ballerino Simone Milani, mentre in passato ha avuto relazioni con altri volti noti usciti dal talent di Canale 5.