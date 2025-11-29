Quartucciu celebra la sua concittadina Martina Pibiri, protagonista della puntata del 28 novembre di Affari Tuoi. A esprimere l’orgoglio della comunità è il sindaco Pietro Pisu, che in un post ha sottolineato come la partecipazione della biologa nutrizionista “porti Quartucciu sugli schermi nazionali”, ringraziandola per aver rappresentato il paese “con entusiasmo”.

Martina, 45 anni, è originaria di Quartucciu e lavora come biologa nutrizionista. Sui social conta circa 890 follower, un numero cresciuto dopo la sua prima presenza in trasmissione il 5 novembre: i suoi profili sono dedicati quasi esclusivamente alla professione, mantenendo riservata la vita familiare. È sposata da 16 anni e ha due figli, Carlotta e Tommaso. Con lei in studio c’era la madre Rosella, insegnante di Storia dell’Arte in pensione.

La sua partita è stata tra le più intense della stagione. Martina ha rifiutato un’offerta di 13mila euro del “dottore”, scegliendo di proseguire il gioco. Il momento più delicato è arrivato quando ha aperto il pacco nero, che conteneva 200mila euro, cambiando radicalmente l’equilibrio della sfida. In finale, la scelta era tra 20mila e 30mila euro: dopo un confronto con la madre, ha deciso di non cambiare il proprio pacco, trovando al suo interno 20mila euro.

Un risultato importante, accolto comunque con grande soddisfazione, che ha acceso l’attenzione nazionale su Quartucciu e reso la sua partecipazione un motivo di orgoglio collettivo.