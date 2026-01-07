Da Masongiu Sant’Anna, frazione di Marrubiu, agli schermi di Rai1: una coppia sarda protagonista ieri sera nello Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi. Alessandro, pastore, e Flaminia ad accompagnarlo in abito tradizionale oristanese, hanno rappresentato la Sardegna attirando sin da subito l’attenzione dei presenti.

Una lunga storia la loro: i primi sguardi sin da bambini, poi le strade separate e il ricongiungimento definitivo che ha portato a una storia d’amore lunga 18 anni. Nel corso della puntata sono stati estratti i premi della Lotteria Italia, con premi fino a 300mila euro, la stessa cifra massima che potenzialmente avrebbe potuto vincere la coppia nel corso della puntata. Uno dei sei biglietti vincenti è stato venduto a Jerzu, regalando al fortunato acquirente un premio da 1,5 milioni di euro.

Una serata ricca di eventi e intrattenimento, che ha visto i due marrubiesi intrattenersi e intrattenere fra balli e risate. Fino all’ultimo per Alessandro e Flaminia si paventata la possibilità di vincere il premio più alto, 300mila euro, dopo aver rifiutato offerte importanti: dopo i 37mila euro rispediti al mittente, i due hanno rigettato anche l’offerta di un cambio pacco. Ma la terzultima chiamata si è rivelata fatale: nel pacco 16 della Campania è uscito fuori il premio più alto.

Due i pacchi rimasti: da una parte quello da 1 euro, dall’altra il “pacco nero”, un pacco speciale il cui valore (da 0 a 300.000 euro) è definito da un notaio ogni sera, sostituendo la casella da 5.000 e aumentando l'imprevedibilità, creando potenziali colpi di scena inaspettati per concorrente e pubblico.

Davanti all’ultima offerta del Dottore, però, la coppia ha ceduto: Alessandro e Flaminia hanno accettato 22mila euro, scegliendo di non rischiare di tornare a casa a tasche vuote. Una scelta rivelatasi vincente: proprio i protagonisti erano infatti i detentori del pacco nero e, dopo alcuni secondi di suspance, i presenti hanno potuto festeggiare insieme una volta scoperto che conteneva 200 euro. Un finale a lieto fine e un’ottima vincita per la simpatica coppia, che ha chiuso la puntata fra sorrisi e abbracci.