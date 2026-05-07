Protagonista della puntata della serata di ieri, mercoledì 6 maggio, di Affari Tuoi è stata Alessia Canneddu, architetto paesaggista 31enne di Mamoiada.

In compagnia della sua sorella Lina, di 37 anni, la concorrente proveniente dalla Sardegna ha affrontato una partita ricca di sorprese, sentimenti intensi e scelte audaci che hanno mantenuto gli spettatori in attesa con il fiato sospeso fino alla fine.

Alessia ha inizialmente optato per il pacco numero 17, ma ha poi accettato di cambiarlo su suggerimento del Dottore, passando al numero 3 dopo un momento di esitazione. Questa mossa si è rivelata fortunata, poiché il pacco che aveva abbandonato conteneva "Gennarino", il premio meno ambito del gioco.

Alessia ha inizialmente optato per il pacco numero 17, ma ha poi accettato di cambiarlo su suggerimento del "Dottore", passando al numero 3 dopo un momento di esitazione. Questa mossa si è rivelata fortunata, poiché il pacco che aveva abbandonato conteneva "Gennarino", il premio meno ambito del gioco.

Durante la partita, si sono alternati momenti leggeri e di grande tensione. Alessia ha scartato pacchi di valore, inclusi quelli con 100mila euro, ma ha deciso di proseguire rifiutando offerte considerevoli: prima 22mila euro, poi 32mila e infine 42mila euro. La concorrente sarda ha preferito seguire il proprio istinto e continuare senza accettare alcuna offerta.

Il culmine della tensione è stato raggiunto verso la fine quando sono stati svelati i pacchi contenenti 200mila e 300mila euro, portando al crollo definitivo del tabellone. Alla fine, Alessia ha scoperto che nel suo terzo pacco c'era soltanto 1 euro. Senza vincite, ha tentato l'ultima possibilità con la "Regione Fortunata", scegliendo prima la Toscana per poter vincere 100mila euro e poi l'Abruzzo per i 50mila, ma la regione giusta era la Liguria. Di conseguenza, la concorrente è tornata a casa a mani vuote.

Nonostante il risultato finale non sia stato quello sperato, Alessia ha affrontato la sfida con classe e spirito sportivo. Nonostante non abbia vinto alcun premio in denaro, è riuscita a catturare l'attenzione del pubblico di Affari Tuoi grazie alla sua simpatia, naturalezza e tenacia.