Un’esperienza intensa, fatta di scelte difficili, emozioni e anche di un pizzico di rammarico. È quella vissuta da Sara Pireddu, 27 anni, di Macomer, protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, lunedì 26 gennaio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. In rappresentanza della Sardegna, la giovane è tornata a casa con un premio da 60mila euro, nonostante nel suo pacco fosse custodita la cifra più alta in gioco, 300mila euro.

Sara ha giocato per tutta la partita con il pacco numero 8, che non ha mai cambiato dall’inizio alla fine.

Impiegata contabile nello studio della zia, Sara si è presentata al pubblico raccontando anche un altro lato importante della sua vita: la musica. Ha studiato pianoforte per sei anni al Conservatorio. Proprio la musica è la passione che la lega al padre Sandro, con il quale condivide una forte passione.

In studio, papà Sandro, direttore commerciale di un’azienda, ha spiegato che insieme fanno parte di una tribute band degli 883: "La musica è un pezzo della nostra vita", ha raccontato.

Il percorso di Sara nel gioco non è stato semplice. Nei primi sei tiri sono usciti pacchi pesanti, tra cui 200mila euro, 100mila euro e il pacco nero da 50mila, oltre a premi minori. La prima offerta del Dottore, 25mila euro, è arrivata presto, ma la concorrente ha scelto di rifiutare. "È una bella offerta, ma abbiamo appena iniziato", ha detto, decidendo di proseguire.

Con il passare dei tiri, Sara ha continuato a dire no alle proposte del Dottore, sempre sostenuta dal padre, che ha più volte ribadito la sua fiducia nel pacco numero 8. "Nella vita il 10% è quello che ti capita, il 90% lo decidi tu", ha ricordato Sandro prima di una decisione importante.

Anche davanti alle offerte da 30mila, 35mila e 40mila euro, la concorrente ha preferito andare avanti.

Quando i pacchi rimasti erano ormai pochi e il premio da 300mila euro era ancora in gioco, la tensione è salita. Dopo l’eliminazione del pacco da 10 euro, il Dottore ha rilanciato con un’offerta da 60mila euro. Sara si è confrontata con il padre: "Hai detto che abbiamo i 300mila euro".

La risposta di Sandro è stata netta: "Sì, l'ho detto io, ma non è la mia partita, la decisione spetta a te".

Alla fine, la giovane ha scelto di accettare l’assegno, valutando la cifra come un risultato importante.

Subito dopo, la scoperta: nel pacco numero 8 c’erano 300mila euro. Un momento di inevitabile rammarico, affrontato però con grande serenità. Sara ha salutato il pubblico con il sorriso, conquistando tutti.

Le parole di Sara

“Che dire, è stata una esperienza carica di emozioni! Si, aver potuto partecipare al gioco è stata una vera fortuna, così come essere riuscita a portare qualcosa a casa. Ma la vera essenza è stato tutto il contorno, tutto quello che si crea dietro le quinte. Le amicizie che si instaurano con persone che diventano subito familiari! Terrò ogni singola persona che ho conosciuto in questo piccolo grande viaggio nel mio cuore, ognuno mi ha dato qualcosa, così come spero anche io di aver lasciato qualcosa di bello a ognuno di loro! Grazie alle truccatrici, parrucchiere e costumiste per averci sempre reso impeccabili e averci coccolato! Grazie a tutta la redazione, ai ragazzi della sicurezza, a herbert ballerina e a Stefano De Martino che hanno fatto gruppo con noi rendendo tutto ancora più speciale e leggero. Grazie a tutti voi che mi avete seguita e sostenuta, anche se non riuscirò a rispondere a ogni singola persona vi ringrazio davvero di cuore per i vostri pensieri! Grazie anche a te, caro Dottore, ti ho lasciato i 300k, ma ho capito di aver portato a casa qualcosa che ha molto più valore…più un bell’assegno da 60k”.