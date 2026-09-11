La fortuna fa tappa a Cagliari, dove una giocata da appena 2 euro ha fruttato una vincita da 50mila euro al Lotto. Il colpo è stato messo a segno nel concorso del 10 settembre 2026 nella ricevitoria di via Ottone Bacaredda, grazie a un «9 con numero oro».

Si tratta della vincita più alta registrata nell'ambito dell'estrazione.

Il concorso ha complessivamente distribuito in tutta Italia quasi 28 milioni di euro tra Lotto e 10eLotto. Quest'ultimo, da solo, ha fatto registrare oltre 2,9 milioni di giocate vincenti.

Per il fortunato giocatore cagliaritano, dunque, un investimento minimo si è trasformato in un premio da 50mila euro, centrando la vincita più importante della giornata.