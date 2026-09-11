Un incendio è divampato nella notte in una villetta di Ghilarza, in zona Mastru Umbrosu. L'allarme è scattato intorno all'una e trenta di oggi, 11 settembre, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta per domare le fiamme.

Il rogo, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato al piano terra dell'abitazione. Per fronteggiare l'emergenza è stata fatta arrivare anche un'Auto Botte Pompa dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Il tempestivo intervento ha consentito di circoscrivere l'incendio, impedendo che le fiamme raggiungessero il resto della villetta. Le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell'area sono proseguite per circa quattro ore.

All'interno dell'abitazione si trovavano una donna e la figlia di 15 anni. Le due occupanti sono state prontamente evacuate e, in via precauzionale, affidate alle cure del personale medico del 118, intervenuto sul posto.

Restano da chiarire le cause che hanno originato l'incendio.