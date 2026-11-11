Un investimento, poi una sparatoria con due feriti, uno dei quali raggiunto da un colpo al volto. È successo intorno alle 15 in via Ugo Bassi, nella periferia di Elmas. I carabinieri della Compagnia di Cagliari, con il supporto del Nucleo investigativo, hanno arrestato tre giovani di 24, 25 e 26 anni, gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ventiquattrenne alla guida di un'auto, con a bordo il venticinquenne, avrebbe investito uno dei due cugini che si trovavano lungo la strada. Il giovane ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale, senza essere in pericolo di vita.

Poco dopo, un altro parente, di 26 anni, avrebbe imbracciato un fucile regolarmente detenuto dall'interno di un'abitazione e sparato diversi colpi contro la vettura. Uno ha raggiunto al volto il passeggero, ferendolo gravemente. Il giovane è stato ricoverato al Brotzu di Cagliari, dove si trova in prognosi riservata.

Il conducente ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato rintracciato dai carabinieri a Cagliari. Anche lui presentava una ferita da arma da fuoco a un braccio. Il ventiseienne, ritenuto autore degli spari, è stato trasferito nel carcere di Uta. Gli altri due sono rimasti ricoverati in ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria: il passeggero più grave è agli arresti domiciliari nella struttura sanitaria, in attesa della convalida.