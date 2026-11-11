Portare la prevenzione fuori dagli ospedali e renderla più accessibile ai cittadini. È l'obiettivo di “Take Care, la prevenzione con l'Aou di Cagliari”, il progetto dell'Azienda ospedaliero-universitaria, patrocinato dall'assessorato regionale della Sanità, che accompagnerà il 2027 con incontri informativi e consulti dei professionisti del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio.

L'iniziativa punta a diffondere informazioni sui fattori di rischio, sui sintomi da riconoscere e sulle scelte utili per tutelare la salute. «È un'iniziativa strutturata sulla prevenzione - spiega il direttore generale Vincenzo Serra - che ha l'obiettivo di garantire ai nostri concittadini un'informazione adeguata per poter scegliere autonomamente e consapevolmente come prendersi cura della propria salute». L'obiettivo, aggiunge, è mettere a disposizione del territorio le competenze dei professionisti e i risultati della ricerca.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre, dalle 14 alle 19, al San Giovanni di Dio, dove la Dermatologia offrirà consulti gratuiti sull'idrosadenite suppurativa, patologia caratterizzata da noduli e cisti ricorrenti, soprattutto in ascelle, inguine e zona perianale. Gli specialisti forniranno indicazioni sulle manifestazioni, la diagnosi e le possibilità di trattamento.

L'iniziativa, organizzata con la Sidemast, prevede la prenotazione sul sito www.sidemast.org, attraverso il pre-screening online, oppure al numero 800893512.