Come annunciato da Abbanoa, per la giornata di martedì 20 ottobre 2026, sono in programma lavori di manutenzione sulla cabina di media tensione al servizio del potabilizzatore di San Michele a Cagliari.

Nonostante l'intervento, è stato assicurato che non ci saranno interruzioni nel servizio. Durante i lavori verranno installate nuove attrezzature, mentre l'erogazione dell'acqua sarà garantita grazie alle riserve presenti nelle vasche d'accumulo dell'impianto e nei serbatoi cittadini.

Inoltre, per compensare la temporanea indisponibilità del potabilizzatore di San Michele, si prevede un aumento della produzione di quello di Simbirizzi.