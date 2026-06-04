Si è svolto oggi, in Prefettura a Cagliari, l’incontro tra il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, Sebastiano Cento, e l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi temi di interesse comune.

“Ringrazio il Rappresentante del Governo per l’ospitalità e la cordialità con cui si è svolto questo incontro”, ha dichiarato l’assessore Spanedda. “Il confronto tra istituzioni è fondamentale per affrontare con efficacia le questioni che interessano la Sardegna e i suoi cittadini. La collaborazione tra Regione e la Rappresentanza del Governo riveste una grande importanza nella costruzione di risposte condivise e nel rafforzare l’azione amministrativa nell’interesse generale”.

Con riferimento alle compagnie barracellari, l’assessore ha ricordato che il confronto si inserisce nel percorso avviato dalla Regione con la prima assemblea regionale delle compagnie, svoltasi ad aprile, e nel lavoro preparatorio per l’istituzione del tavolo tecnico dedicato.

“L’obiettivo è accompagnare il percorso di rafforzamento del sistema barracellare, mettendo le compagnie nelle condizioni migliori per svolgere le importanti funzioni loro affidate e rispondere alle esigenze dei territori”, ha concluso Spanedda.