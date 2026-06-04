Un controllo stradale effettuato nella notte a Guspini si è trasformato in un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un giovane di 27 anni, disoccupato e residente nel paese, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo è stato fermato dai Carabinieri della stazione locale, con il supporto dell'Aliquota Radiomobile di Villacidro, mentre si trovava alla guida della propria auto. Durante il controllo, i militari hanno notato un comportamento particolarmente nervoso e irrequieto, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale e del veicolo avrebbe consentito di rinvenire cinque dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,45 grammi. Da quel momento le verifiche sono state estese anche all'abitazione del giovane e a un casolare di sua proprietà nelle campagne circostanti.

Nei due immobili i carabinieri avrebbero trovato altro stupefacente e materiale ritenuto funzionale all'attività di spaccio: in particolare una busta contenente 4,58 grammi di cocaina, una ulteriore dose da 1,73 grammi della stessa sostanza, tre bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga.

Nel corso delle perquisizioni sarebbero stati inoltre sequestrati oltre 1.500 euro in contanti, somma considerata dagli investigatori compatibile con i proventi dell'attività di spaccio, e un telefono cellulare che sarebbe stato utilizzato per gestire i contatti con gli acquirenti.

Al termine delle operazioni, tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il 27enne è stato quindi arrestato e accompagnato nella propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.

L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti quotidianamente dall'Arma sul territorio del Medio Campidano.